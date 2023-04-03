У вечірній сукні з оголеними плечами: "мама Стіфлера" Дженніфер Кулідж у кокетливому образі з'явилася на заході

61-річна акторка в образі total black вийшла у світ.

Дженніфер Кулідж, яка стала популярною після виконання ролі спокусливої мами Стіфлера у культовій комедії "Американський пиріг", відвідала церемонію вручення нагород GLAAD Media Awards у Беверлі-Гіллз, Каліфорнія.

Там акторка з'явилася у кокетливій чорній сукні по фігурі з драпуванням і прозорими рукавами. Вбрання мало відкриті плечі і прикрашену стразами лінію декольте.

Аутфіт Дженніфер доповнила чорними прозорими рукавичками зі стразами і чорними замшевими туфлями на шпильках.

Дженніфер Кулідж / Фото: Getty Images

Кулідж зробила макіяж смокі-айс, зачіску з локонами і одягла на голову прикрасу з торочками з каміння.

Нагадаємо, на прем'єру фільму "Нестримне весілля" у Лос-Анджелесі Дженніфер прийшла у чорній вечірній сукні міді від бренду Self Portrait. У зоні декольте і на тулубі були мереживні вставки.

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