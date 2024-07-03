У вечірній сукні з паєтками і сексуальним декольте: Глоя Бейлі у спокусливому луку сяяла на премії

Глоя Елізабет Бейлі, також відома під своїм сценічним псевдонімом Chlöe, стала гостею церемонії нагородження премії BET Awards у Лос-Анджелесі, якою відзначають найкращих музикантів, акторів і представників індустрії розваг.

Глоя Бейлі / Фото: Associated Press

Для своєї появи вона обрала вечірню чорну сукню максі від Mônot, розшиту паєтками, з галтером-бретелькою, розрізом ззаду на спідниці, оголеною спиною і сексуальним декольте, яке підкреслило її спокусливі груди.

Глоя Бейлі / Фото: Associated Press

Лук співачка доповнила чорними босоніжками на високих підборах, зачіскою з дредами, макіяжем із акцентом на очах, діамантовими сережками-люстрами, золотим та діамантовим браслетом і каблучками. Довгий ніжний манікюр, декорований камінням, завершив аутфіт Бейлі.

Глоя Бейлі / Фото: Associated Press

Сестра Глої – Голлі теж побувала на премії. Вона постала у чорній пітоновій сукні по фігурі з оголеною спиною.

Читайте також:

Образи співачки Глої Бейлі (9 фото)