У вечірній сукні з розрізом: дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка в ефектному образі вийшла у світ

У вечірній сукні з розрізом: дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка в ефектному образі вийшла у світ

Даша Хлистун гарним вбранням підкреслила струнку фігуру.

Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – відвідала світський захід у Києві.

Для цієї події вона обрала вечірній аутфіт. На Даші була елегантна чорна сукня з американською проймою та високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги.

Даша Хлистун / Instagram Даші Хлистун

Через сім місяців після пологів Даша має прекрасний вигляд — у неї гарна тендітна фігура.

Вбрання вона доповнила чорними гостроносими туфлями і гладким пучком. На обличчі був ніжний макіяж.

Даша Хлистун / Instagram Даші Хлистун

Раніше Хлистун у кокетливій мінісукні похизувалася красивими ногами.

Читайте також: