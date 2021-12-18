У вечірній сукні з розрізом: дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка в ефектному образі вийшла у світ

Даша Хлистун гарним вбранням підкреслила струнку фігуру.
Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – відвідала світський захід у Києві.
Для цієї події вона обрала вечірній аутфіт. На Даші була елегантна чорна сукня з американською проймою та високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги.
Через сім місяців після пологів Даша має прекрасний вигляд — у неї гарна тендітна фігура.
Вбрання вона доповнила чорними гостроносими туфлями і гладким пучком. На обличчі був ніжний макіяж.
Раніше Хлистун у кокетливій мінісукні похизувалася красивими ногами.
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