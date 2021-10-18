У вечірній сукні з сексуальним декольте: Белла Торн з коханим відвідала прем'єру романтичного фільму

У вечірній сукні з сексуальним декольте: Белла Торн з коханим відвідала прем'єру романтичного фільму

Акторка вийшла в світ у вбранні від Versace.

Белла Торн зі своїм коханим — музикантом Бенджаміном Масколо, відвідала прем'єру романтичного фільму Time Is Upв Римі, в якій вони зіграли головні ролі.

На червоній доріжці акторка з'явилася в ефектному вечірньому образі. На ній була чорна сукня Versace з сексуальним декольте і високим розрізом. Вбрання ідеально сиділо на її стрункій фігурі.

Белла Торн / Getty Images

До сукні була прикріплення золота брошка з логотипом італійського Модного дому.

Аутфіт Белла доповнила чорними гостроносими туфлями, діамантовими каблучками і сережками. Волосся вона зібрала в високий хвіст, випустивши пасмо волосся на один бік. У макіяжі акцент був зроблений на лаймовий тінях.

Бенджамін був одягнений у чорний костюм з атласними лацканами, водолазку і взуття на грубій підошві. На очі він одягнув окуляри.

Про фільм:

Американка Вівіан в одній з італійських лікарень приходить до тями після коматозного стану. За нею доглядають два симпатичних хлопці. Обидва заявляють, що вони її наречені. Проблема у тому, що дівчина нічого не пам'ятає.

Читайте також: Неможливо не помітити: Белла Торн блиснула на вулицях Мілана пірсингом сосків

Стиль Белли Торн (10 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання