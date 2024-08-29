У вечірньому костюмі від Chanel: 74-річна Сігурні Вівер пройшлася червоною доріжкою у Венеції

Вона мала дуже елегантний та жіночний вигляд.

Голлівудська акторка Сігурні Вівер, яка, безумовно, найбільш відома кіноманам за культовими фільмами "Чужі", "Аватар" та "Мисливці за привидами 2", відвідала острів Лідо, де зараз триває 81-й Венеційський кінофестиваль.

Сігурні Вівер / Фото: Associated Press

У день відкриття заходу вона пройшла червоною доріжкою у вечірньому костюмі від Chanel, який включав гламурний жакет і довгу оксамитову спідницю.

Жакет у цьому образі був розшитий лелітками, але також його прикрашало глибоке декольте, ґудзики та накладні кишені. Спідниця ж була однотонною. Образ акторки доповнило вечірнє укладання та елегантні прикраси з діамантами.

Сігурні Вівер / Фото: Associated Press

Цього року Вівер здобула важливу нагороду на кінофестивалі — "Золотого лева" — за свій внесок у кінематограф. Після нагородження вона позувала зі статуеткою для фото.

Сігурні Вівер / Фото: Associated Press

Сігурні Вівер / Фото: Associated Press

На цьому заході Сігурні не рідкісна гостя, проте востаннє відвідувала його 2022 року. Тоді зірка вийшла на червону доріжку у червоному комбінезоні від італійського бренду Valentino.

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