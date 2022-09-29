У величезних окулярах та ексклюзивній сукні: Кайлі Дженнер відвідала показ у Парижі

25-річна Кайлі Дженнер відвідала показ колекції Acne Studios, що відбувся у Парижі, у межах Тижня моди.

Перед камерами зірка реалітішоу позувала у довгій сукні молочного відтінку Acne Studios із колекції весна-літо 2023. Ймовірно, сукню дівчина отримала ексклюзивно, як подарунок від бренду, оскільки того ж дня це вбрання демонструвалося на подіумі моделлю.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Доповнили образ Кайлі масивні сережки з шипами, босоніжки, довгий манікюр нюдового відтінку, сонцезахисні окуляри в білій оправі і з чорними лінзами.

Більше образ дівчина нічим не перевантажувала, а лише зібрала волосся у гладку зачіску, а макіяж вирішила зробити лаконічний, з акцентом на гумах, які в неї були нафарбовані градієнтною технікою.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Але, схоже, це буде не єдиний вихід Кайлі в Парижі, і вона ще встигне здивувати нас луками.

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