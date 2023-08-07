У величезних золотих сережках: 67-річну маму Кім Кардашян помітили в Італії з бойфрендом

Жінка відпочиває в Італії без своїх відомих доньок.

Главу клану Кардашян-Дженнер – 67-річну Кріс – помітили в Італії. Зірка реалітішоу потрапила під приціл папараці зі своїм бойфрендом — 42-річним Корі Гемблом дорогою до ресторану Ristorante Puny у Портофіно.

Кріс була з ніг до голови одягнена у речі від Dolce & Gabbana. Зокрема на ній була чорна сукня вище колін із мережива та з довгими рукавами, яку прикрашав комір та декоративні квіти спереду та на кишенях. Також Кріс доповнила своє "фатальне" вбрання сумкою на ланцюжку, сандалями та величезними золотими сережками.

На очі вона одягла сонцезахисні окуляри, зробила укладання та макіяж. Корі ж одягнув шовковий бірюзовий костюм у піжамному стилі та білі кеди.

Кріс Дженнер та Корі Гембл / Фото: Getty Images

Також на вечерю з парою сходив і знаменитий італійський модельєр Доменіко Дольче – один із засновників Dolce & Gabbana.

Кріс Дженнер та Доменіко Дольче / Фото: Getty Images

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