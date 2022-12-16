У величезній куртці-бомбері: Гейлі Бібер одягла річ, через яку всі жартують над Кендалл Дженнер

Поки Гейлі носить цю річ у Каліфорнії, одна з її найкращих подруг стала об'єктом висміювання.

Модниця Гейлі Бібер вкотре опинилася під прицілом папараці в Лос-Анджелесі. Дівчину сфотографували, коли вона прямувала на шопінг.

Модель була одягнена за останніми трендами: широкі джинси, лофери та футболка.

А ось як верхній одяг, вона обрала коротку дуту куртку-бомбер від бренду Loewe, яка продається за ціною 7 750 доларів. Завершила вона лук яскравими окулярами та зачіскою, яку зробила за допомогою шпильки "крабік".

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Але поки Гейлі гуляла Лос-Анджелесом у цьому образі, таку саму куртку, але зеленого відтінку, вирішила протестувати в снігах її подруга та молодша сестра Кім Кардашян Кендалл Дженнер. Зірка реаліті вирушила на відпочинок до Аспена та виклала кілька фото на тлі снігу.

Проте Дженнер нарвалася на масу жартівливих коментарів, в яких її передплатники стали висміювати куртку, зазначаючи, що "вона схожа на мошонку", "нагадує яєчка", також "великі обвислі груди". Внаслідок такого цькування коментарі Кендалл закрила, але фото на сторінці залишила.

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