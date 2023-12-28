У величезній шкіряній куртці: модель Емілі Ратаковскі сходила по ранкову каву

Емілі Ратаковскі потрапила під приціл фотографів під час своєї ранкової прогулянки Нью-Йорком. Дівчина вийшла, щоб купити каву.

Емілі одягла того дня довгу і широку коричневу шкіряну куртку, яка застібалася на ґудзики. Також на моделі були широкі чорні штани та туфлі. Цей образ вона доповнила довгим смугастим шарфом та сонцезахисними окулярами Ray-Ban.

Волосся Емілі розпустила, зробила лаконічний легкий макіяж, а вуха прикрасила золотими сережками-кільцями від бренду Jennifer Fisher, які також любить Дженніфер Лопес.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

У цих же сережках Емілі з'являлася восени в Нью-Йорку на Мангеттені. Зірка тоді поєднуала золоту прикрасу з короткою сукнею насиченого червоного кольору від бренду Loewe.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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