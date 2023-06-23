У величезній шубі та без брів: Джаред Лето шокував незвичайним образом на Тижні моди

Попри те, що на вулиці розпал червня, актора це не зупинило у виборі верхнього одягу.

У Парижі, в межах Тижня чоловічої моди, французький Модний дім Givenchy презентував публіці нову колекцію весна-літо 2024. Серед гостей заходу особливу увагу привернув актор і вокаліст рокгурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето.

51-річний чоловік з'явився перед камерами в чорному штанному костюмі класичного фасону, який одягнув на голе тіло, демонструючи свої груди. Образ він доповнив безліччю прикрас: намистом на шиї, браслетами, каблучками, а також металевою накладкою на зуби.

Однак найбільше в цьому образі приголомшило те, що в червні Джаред додав до нього величезну теплу шубу.

Джаред Лето / Фото: Getty Images

Але це ще не всі сюрпризи від зірки, адже він вирішив наслідувати б'юті-тренд, який підкорив багато країн — висвітлити брови. Він підкреслив новий імідж макіяжем очей.

Джаред Лето / Фото: Getty Images

Але варто зазначити, що Джаред — не єдиний модник у шубі цього Тижня моди. Кількома днями раніше у схожому верхньому одязі на показі Louis Vuitton позувала Кім Кардашян.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

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