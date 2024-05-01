У величезній шубі та коштовностях: Кім Кардашян під прицілом папараці в луку Balenciaga

Попри теплу погоду, Кім продовжує носити шуби.
Кім Кардашян останнім часом дуже полюбила стилістику Mob Wife, для якої характерні величезні шуби, масивні коштовності, сонцезахисні окуляри та хижий принт. Тому часто з'являється у подібних образах.
Не став винятком і захід у Лос-Анджелесі – галаконцерт Homeboy Industries. На ній був лук від Balenciaga з колекції осінь-зима 2024 року. На Кім була величезна чорна шуба в яку вона закуталася, а також чоботи-лосини.
Завершували образ суперзірки масивні сережки-ланцюги, макіяж, кілька каблучок з діамантами на пальцях та нова зачіска – Кардашян знову освітлила волосся.
Нагадаємо, що востаннє вона кардинально змінювала колір волосся кілька років тому для Met Gala, коли одягла легендарну "голу" сукню Мерілін Монро. Колір волосся зірка змінила, щоб максимально бути схожою на зірку кіно.
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