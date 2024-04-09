У величезній шубі та окулярах: Дженніфер Лопес потрапила під приціл папараці в луку Mob Wife

Коли на вулиці дощ і вогкість, багато хто надягає дощовик, тренч чи куртку. Однак Дженніфер Лопес віддає перевагу екстравагантнішим варіантам вбрань на такий випадок.

Одного з дощових днів артистку помітили на вулиці в Нью-Йорку, коли вона виходила з готелю і у супроводі охорони та помічників прямувала до свого позашляховика. Попри те, що на вулиці було досить тепло, Дженніфер вирішила одягнути величезну шубу з екохутра у стилі Mob Wife.

Шуба була від бренду Aleksandre Akhalkatsishvili, а її вартість становить зараз 1748 доларів. Поєднала вона її зі шкіряними розкльошеними штанами, білим кроптопом та білими кросівками від Prada на масивній підошві.

Завершили лук Лопес сонцезахисні окуляри від Dsquared D2, сережки-кільця та зібране волосся.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Раніше в схожому образі була помічена ще одна зірка — Кім Кардашян. Її зазнімкували в "мафіозному" луку на вулицях Парижа, коли вона прямувала на вечерю до ресторану.

Кім Кардашьян / Фото: Getty Images

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