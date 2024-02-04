У величезній шубі та сукні з декольте: Дженніфер Лопес під прицілом папараці в Нью-Йорку

Її образ був дуже гламурним та ефектним.

Американська суперзірка продовжує промоцію свого нового альбому та майбутнього фільму, тому ходить на різні інтерв'ю та виступає на шоу. Вчора її помітила в пальті без рукавів і абсолютно прозорій водолазці на вулиці в Нью-Йорку дорогою на Saturday Night Live, а сьогодні її зазнімкували біля Рокфеллер-плаза.

На зірці був білий образ, який включав сексуальну сукню від David Koma з гламурною квіткою на грудях, величезну об'ємну шубу та пару чобіт усипаних стразами.

Також співачка доповнила образ сумкою від Valentino, яскравим макіяжем й гладкою зачіскою з проділом.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше зірку помітили в джинсах від Acne Studios, які вона носила також у поєднанні з величезною довгою шубою, але коричневого кольору. На очах у неї були окуляри від Valentino, а на шиї кольє Melinda Maria.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Загалом екошуба повертається в моду, що неодноразово демонстрували знаменитості. Раніше у цьому верхньому одязі також з'являлися на публіці Дуа Ліпа, Джесіка Сімпсон та відома модель Емілі Ратаковскі.

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