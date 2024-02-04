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У величезній шубі та сукні з декольте: Дженніфер Лопес під прицілом папараці в Нью-Йорку

У величезній шубі та сукні з декольте: Дженніфер Лопес під прицілом папараці в Нью-Йорку

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Її образ був дуже гламурним та ефектним.

Американська суперзірка продовжує промоцію свого нового альбому та майбутнього фільму, тому ходить на різні інтерв'ю та виступає на шоу. Вчора її помітила в пальті без рукавів і абсолютно прозорій водолазці на вулиці в Нью-Йорку дорогою на Saturday Night Live, а сьогодні її зазнімкували біля Рокфеллер-плаза.

На зірці був білий образ, який включав сексуальну сукню від David Koma з гламурною квіткою на грудях, величезну об'ємну шубу та пару чобіт усипаних стразами.

Також співачка доповнила образ сумкою від Valentino, яскравим макіяжем й гладкою зачіскою з проділом.

Дженіфер Лопес / © Getty Images
Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше зірку помітили в джинсах від Acne Studios, які вона носила також у поєднанні з величезною довгою шубою, але коричневого кольору. На очах у неї були окуляри від Valentino, а на шиї кольє Melinda Maria.

Дженіфер Лопес / © Getty Images
Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Загалом екошуба повертається в моду, що неодноразово демонстрували знаменитості. Раніше у цьому верхньому одязі також з'являлися на публіці Дуа Ліпа, Джесіка Сімпсон та відома модель Емілі Ратаковскі.

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