У величезній шубі та теплому костюмі: Ріта Ора під прицілом фотографів у Нью-Йорку

Цього року британці випала честь стати ведучою новорічного шоу на американському телебаченні.
Разом із Раяном Сікрестом, який веде шоу протягом 18 років, Ріта Ора з'явиться на Таймс-сквер.
Захід традиційно включатиме різні виступи знаменитостей, а також падіння "Кулі часу", що є символом Нового року в Америці.
Декілька днів Ріта потрапляла під приціл фотографів під час репетицій, адже захід проводитиметься у прямому ефірі. Її сфотографували в об'ємній білій екошубі — одному з трендів, який поступово повертається до моди. Також Ріта одягла білий трикотажний костюм, чоботи на підборах та сонцезахисні окуляри. Волосся зірки було укладено у легкі хвилі.
Потім Ріту заскочили на репетиції увечері. Зірка була вже без макіяжу та з мікрофоном у руках. Чоботи вона змінила на тепліші чорні черевики.
Днем раніше Ора у жовтому пальті з пір'ям від бренду Wiederhoeft з'явилася на фотосесії. Захід був присвячений її майбутній появі у прямому ефірі на новорічному шоу.
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