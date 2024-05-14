У величезному капелюсі: Аня Тейлор-Джой прибула на Каннський кінофестиваль до Франції

У цьому одязі вона мала ефектний вигляд.

28-річна акторка Аня Тейлор-Джой прибула до Франції на Каннський кінофестиваль, який цього року триватимеме від 14 до 25 травня. Акторку помітили біля готелю Martinez у Франція.

На ній було ефектне вбрання, в якому вона поєднала золоту сукню від Atlein з колекції весна-літо 2024. У сукні не було бретельок, вона була виконана з плісованої тканини, а прикрашало її драпування на ліфі та спідниці. Ззаду на ній був високий розріз.

Своє розкішне платинове волосся Аня зібрала в низький пучок, а також одягла величезний солом'яний капелюх від Jacquemus, на очах у неї були сонцезахисні окуляри від Khaite x Oliver, а також зірка нафарбувала губи червоною помадою. Завершували лук босоніжки від Jimmy Choo на незвичайних фігурних підборах.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Цього року Каннський кінофестиваль стане 77-м, а головчинею журі назначена Грета Гервіг — режисерка фільму "Барбі". Вона буде першою американською жінкою-режисеркою на цій посаді. Поза конкурсом покажуть фільм "Фуріоса: Шалений Макс. Сага", в якому Аня зіграла головну роль.

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