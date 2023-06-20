У величезному капелюсі з вуаллю: модель Гана Крос відвідала королівські перегони Royal Ascot

Королівські перегони вже давно перестали бути спортивним змаганням, а перетворилися на одну з головних світських і модних подій року.

Колишня дівчина Брукліна Бекхема – Гана Крос – відвідала один із головних заходів року у Великій Британії – кінні перегони Royal Ascot.

Звичайно ж, особливістю цього заходу є дрескод, згідно з яким жінки мають носити капелюхи, тому Гана з'явилася на публіці в цьому аксесуарі.

На моделі була біла шовкова сукня до кісточок з довгими рукавами і глибоким декольте, яку прикрашав великий білий бант. Вбрання Гана доповнила чорними туфлями з ремінцями, сумкою з короткою ручкою та величезним капелюхом з вуаллю.

Гана Крос на Royal Ascot / Фото: Getty Images

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