У величезному пальті та спідниці Versace: зірка The Pussycat Dolls під прицілом фотографів

У величезному пальті та спідниці Versace: зірка The Pussycat Dolls під прицілом фотографів

Ведуча та співачка Ешлі Робертс мала чудовий вигляд, коли вийшла вчора вранці зі студії Heart FM після ефіру на радіо.

Зірку традиційно сфотографували папараці, коли вона йшла до свого автомобіля.

Попри те, що на вулиці зараз лютий, Ешлі обрала туфлі-човники. Цю елегантну пару взуття дівчина поєднала із чорними колготками, водолазкою та спідницею від Versace з культовим малюнком, який засновник бренду Джанні Версаче популяризував ще у 80-х. Також цікавою деталлю вбрання стало і чорне пальто знаменитості, адже воно було величезного розміру з довгими рукавами, але вигляд мало стильний.

А ось завершальною частиною цього аутфіту були аксесуари: сумка від Balenciaga та сонцезахисні окуляри.

Ешлі Робертс / Getty Images

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