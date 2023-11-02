У величезному пальті та яскравих салатових кросівках: модель Емілі Ратаковскі помітили з маленьким сином

Зірка трохи утеплилася і вирішила одягнути довге пальто.
Відому американську модель Емілі Ратаковскі помітили у Нью-Йорку, коли вона йшла за своїм маленьким сином, ймовірно, до дитячого садка. Зірка подіуму замоталась у величезну сіру шубу зі штучного хутра з широким коміром та чорними ґудзиками. Також на моделі були чорні штани від Danzy та яскраві кросівки салатового відтінку від бренду Loewe.
Емілі доповнила образ сонцезахисними окулярами від Prada, сережками-кільцями та легким макіяжем. У вухах у неї були навушники.
Потім вона зустріла дитину – сина Сильвестра – і міцно обняла та взяла на руки. Малюк був у зеленій куртці від Louis Vuitton, фіолетових штанях та черевиках.
Раніше ці яскраві кросівки Емілі поєднувала із зеленими штанами, а також одягла вінтажну шкіряну куртку та футболку з принтом. У такому луку модель і подкастерка прогулялася містом.
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