"У великій війні дрібних справ не буває": Олена Кравець прочитала проникливий вірш

"У великій війні дрібних справ не буває": Олена Кравець прочитала проникливий вірш

Акторка "Вечірнього кварталу" Олена Кравець звернулася до своїх підписників зі словами підтримки.

Не вперше Олена постить відео та підтримує всіх українців під час війни.

"Спостерігаю таку картину, що дуже багато хто з тих, хто поїхав, відвіз дітей, жінок у безпечне місце зараз відчуває синдром того, хто вижив. Це таке почуття провини, коли тобі здається, що ти не дієш. Я впевнена що кожен з нас незалежно від того, де зараз, може бути корисним, ви можете робити багато маленьких дій, тому що у великій війні дрібних справ не буває.

Саме про це написав свій вірш один із моїх улюблених українських авторів, автор пісні слів гурту Kazka – "Плакала" Сергій (Седрик) Локшин".

Олена прочитала цей вірш і додала: "Слава Україні! Робіть, що можете і все буде добре!".

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