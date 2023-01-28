У велосипедках і в компанії ексбойфренда своєї сестри: Кім Кардашян сходила на баскетбольний матч

Зірка реаліті прийшла підтримати свою доньку на матчі.

Кім Кардашян потрапила в об'єктиви папараці, коли йшла на баскетбольний матч своєї старшої доньки Норт. Позаду зірки реаліті йшов колишній бойфренд її сестри Глої – Трістан Томпсон.

Кім була одягнена у спортивну червону футболку Diadora із помаранчевими вставками з короткими рукавами. Верх вона поєднала з чорними велосипедками і кросівками.

Кім Кардашян і Трістан Томпсон / Фото: Getty Images

Зірка реаліті волосся заплела у довгу косу і одягла на обличчя масивні окуляри. У руці вона несла телефон.

Нагадаємо, Кім Кардашян купила на аукціоні Sotheby's у Лондоні розкішну прикрасу принцеси Діани - аметистовий хрест Аттали.

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