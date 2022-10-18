У велосипедках і з оголеною спиною: Єва Лонгорія похизувалася стрункою фігурою

Єва Лонгорія опублікувала в Instagram фото свого нового луку. Акторка постала в образі total black, у якому продемонструвала струнку фігуру.

На ній був кроптоп із оголеною спиною і велосипедки.

Аутфіт зірка доповнила шкіряними туфлями на шпильках. Волосся Лонгорія зібрала у хвіст і одягла на обличчя окуляри.

А минулого разу Єва похизувалася гламурним луком у леопардовій сукні з високим розрізом.

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