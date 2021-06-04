У велосипедках і з собакою: порноакторка з "Холостяка" прогулялася пішохідним мостом у Києві

24-річна ексакторка фільмів для дорослих показала свого домашнього улюбленця.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — колишня порноакторка Анастасія (псевдонім — Адель Асанті), регулярно ділиться з фоловерами в Instagram світлинами та відео зі свого повсякденного життя.

Цього разу дівчина опублікувала знімок з прогулянки, на яку вона пішла зі своїм милим домашнім улюбленцем — собакою TEDDY.

Фото Адель зробила на столичному пішохідно-велосипедний мосту, який з'єднує парки "Володимирська гірка" і "Хрещатий". Одягнена вона була у джинсову куртку, чорний топ, чорні велосипедки та білі кросівки. У руці вона тримала сумку з фірмовим принтом Louis Vuitton.

Адель Асанті / Instagram Адель Асанті

"TEDDY. Через 4 дні моєму малятку буде вже 1 рік, як же швидко летить час. Ось пам'ятаю його зовсім маленьким і тут раз, і він виріс вже великий. А насправді хочу відсвяткувати його день народження, але не знаю, як правильно це зробити, і що подарувати", — написала під фото Настя.

Нагадаємо, Анастасія розповіла, як потрапила до порноіндустрії і поділилася шокувальними подробицями хірургічної операції, яку вона зробила заради своєї професії.

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Ефектні образи учасниць шоу "Холостяк-11" (47 фото)

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