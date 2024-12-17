У велосипедках і жакеті із золотими ґудзиками: американська акторка продемонструвала стильний лук

34-річна Моніка Барбаро обрала для свого виходу образ total black із акцентними золотими деталями.
Американська акторка Моніка Барбаро потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку. Вона мала стильний вигляд.
На зірці було чорне пальто оверсайз, чорний жакет із різними золотими ґудзиками і чорні велосипедки.
Лук Моніка доповнила чорним шкіряним поясом із золотою фурнітурою. Взута вона була у чорні лаковані туфлі із золотими деталями.
Акторка зібрала волосся у хвіст, зробила легкий макіяж із чорними стрілками, вуха прикрасила лаконічними сережками-кільцями, а руки – каблучками.
Нагадаємо, Моніка Барбаро продемонструвала ніжний аутфіт у мереживній сукні на церемонії вручення кінопремії The Gothams Film Awards у Нью-Йорку.
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