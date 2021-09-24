У велосипедках і жакеті з трояндами: "Холостячка-2" Злата Огнєвіч на церемонії троянд

Співачка продемонструвала ефектний лук на церемонії.

Минув другий випуск другого сезону романтичного шоу "Холостячка". Головна героїня проєкту — Злата Огнєвіч, познайомилася ближче з деякими учасниками шоу, які борються за її серце.

На церемонії троянд Злата з'явилася у стильному луці. Вона поєднала чорні велосипедки з чорним подовженим жакетом, прикрашеним великими червоними трояндами з блискучими стразами. Талію співачка підкреслила чорним поясом.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Аутфіт зірка доповнила чорними босоніжками на стійкому підборі, високим пучком і макіяжем з чорними стрілками та помадою темно-бордового відтінку.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Злата Огнєвіч/Скрин відео

До слова, на першому побаченні шоу Дмитро зі Львова виконав мрію Злати — вони стрибнули з парашутом. Після цього співачка зізналася, що це було найкраще побачення у її житті.

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