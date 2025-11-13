ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
1 хв

У вельветовій сукні і зі стьобним клатчем: Олівія Вайлд у лаконічному образі постала на заході

41-річна акторка у чорному вбранні від Chanel привернула увагу.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олівія Вайлд

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд відвідала благодійний кінозахід Музею сучасного мистецтва, представлений Chanel, у Нью-Йорку.

Для своєї появи акторка обрала лаконічну вельветову корсетну сукню чорного кольору довжини максі без бретельок від Chanel. Вбрання ідеально підкреслило струнку фігуру Олівії.

/ © Getty Images

© Getty Images

Аутфіт зірка доповнила замшевими чорними босоніжками на шпильках і чорним стьобаним клатчем. У неї було розпущене волосся і макіяж із акцентом на очах. Вуха Вайлд прикрасила елегантними довгими сережками.

Нагадаємо, раніше Олівія Вайлд зачарувала милим образом у сукні кольору айворі з широкими рукавами, прикрашеній мереживом і рюшами.

Дата публікації
Кількість переглядів
28
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie