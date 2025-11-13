- Дата публікації
- Категорія
- Шоу-бізнес
У вельветовій сукні і зі стьобним клатчем: Олівія Вайлд у лаконічному образі постала на заході
41-річна акторка у чорному вбранні від Chanel привернула увагу.
Олівія Вайлд відвідала благодійний кінозахід Музею сучасного мистецтва, представлений Chanel, у Нью-Йорку.
Для своєї появи акторка обрала лаконічну вельветову корсетну сукню чорного кольору довжини максі без бретельок від Chanel. Вбрання ідеально підкреслило струнку фігуру Олівії.
Аутфіт зірка доповнила замшевими чорними босоніжками на шпильках і чорним стьобаним клатчем. У неї було розпущене волосся і макіяж із акцентом на очах. Вуха Вайлд прикрасила елегантними довгими сережками.
Нагадаємо, раніше Олівія Вайлд зачарувала милим образом у сукні кольору айворі з широкими рукавами, прикрашеній мереживом і рюшами.