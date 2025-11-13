У вельветовій сукні і зі стьобним клатчем: Олівія Вайлд у лаконічному образі постала на заході

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд відвідала благодійний кінозахід Музею сучасного мистецтва, представлений Chanel, у Нью-Йорку.

Для своєї появи акторка обрала лаконічну вельветову корсетну сукню чорного кольору довжини максі без бретельок від Chanel. Вбрання ідеально підкреслило струнку фігуру Олівії.

© Getty Images

Аутфіт зірка доповнила замшевими чорними босоніжками на шпильках і чорним стьобаним клатчем. У неї було розпущене волосся і макіяж із акцентом на очах. Вуха Вайлд прикрасила елегантними довгими сережками.

Нагадаємо, раніше Олівія Вайлд зачарувала милим образом у сукні кольору айворі з широкими рукавами, прикрашеній мереживом і рюшами.