У вельветовому костюмі зі штанями-палацо: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на зустрічі з новообраним президентом Чилі

Джорджа Мелоні мала гарний вигляд на діловій зустрічі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні приймала у своїй резиденції, в палаццо Кіджі, у Римі новообраного президента Чилі Хосе Антоніо Касту і його дружину Марію Пією Адріасолу.

Хосе Антоніо Каст, Джорджа Мелоні і Марія Пієя Адріасола / © Associated Press

Хосе Антоніо Каст, Джорджа Мелоні і Марія Пієя Адріасола / © Associated Press

Прем’єрка зявилася там у стильному образі. На ній був вельветовий бежевий костюм, який складався з однобортного жакета з накладними кишенями і штанів-палацо, а також кремова сорочка.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Вбрання вона скомбінувала з бежевими лакованими гостроносими туфлями на шпильках.

У Мелоні було хвилясте укладання, макіяж смокі-айс і з рожевою помадою, золоті сережки у вухах і каблучки на руках.

Хосе Антоніо Каст і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Хосе Антоніо Каст і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні на зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом постала у діловому костюмі кольору вівсянки.

