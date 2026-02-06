- Дата публікації
У вельветовому костюмі зі штанями-палацо: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на зустрічі з новообраним президентом Чилі
Джорджа Мелоні мала гарний вигляд на діловій зустрічі.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні приймала у своїй резиденції, в палаццо Кіджі, у Римі новообраного президента Чилі Хосе Антоніо Касту і його дружину Марію Пією Адріасолу.
Прем’єрка зявилася там у стильному образі. На ній був вельветовий бежевий костюм, який складався з однобортного жакета з накладними кишенями і штанів-палацо, а також кремова сорочка.
Вбрання вона скомбінувала з бежевими лакованими гостроносими туфлями на шпильках.
У Мелоні було хвилясте укладання, макіяж смокі-айс і з рожевою помадою, золоті сережки у вухах і каблучки на руках.
