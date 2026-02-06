Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні приймала у своїй резиденції, в палаццо Кіджі, у Римі новообраного президента Чилі Хосе Антоніо Касту і його дружину Марію Пією Адріасолу.

Хосе Антоніо Каст, Джорджа Мелоні і Марія Пієя Адріасола / © Associated Press

Прем’єрка зявилася там у стильному образі. На ній був вельветовий бежевий костюм, який складався з однобортного жакета з накладними кишенями і штанів-палацо, а також кремова сорочка.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Вбрання вона скомбінувала з бежевими лакованими гостроносими туфлями на шпильках.

У Мелоні було хвилясте укладання, макіяж смокі-айс і з рожевою помадою, золоті сережки у вухах і каблучки на руках.

Хосе Антоніо Каст і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні на зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом постала у діловому костюмі кольору вівсянки.