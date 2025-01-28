У вельветовому костюмі і в обіймах Зеллвеґер: Г'ю Ґрант на прем'єрі романтичної комедії "Бріджит Джонс"

64-річний актор у діловому луку у класичних кольорах прийшов на прем'єру культового фільму.

Г'ю Грант з'явився на прем'єрі романтичної комедії "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця", яка відбулася у Парижі. Це четверта частина франшизи про культову Бріджит Джонс, яку грає Рене Зеллвеґер.

Г'ю Ґрант і Рене Зеллвеґер / Фото: Associated Press

Грант з'явився на кіноподії у діловому образі у класичних кольорах. На ньому був чорний вельветовий костюм і біла сорочка, які він поєднав із чорними туфлями.

Г'ю Ґрант і Рене Зеллвеґер / Фото: Associated Press

На червоній доріжці Г'ю позував зі своєю колегою Рене Зеллвеґер, яка сяяла в елегантній мереживній сукні максі з асиметричним верхом і розрізом від Saint Laurent. Вони були у чудовому настрої, усміхалися, обіймалися і позували фотографам.

Г'ю Ґрант і Рене Зеллвеґер / Фото: Associated Press

Про фільм:

Після втрати коханого під час гуманітарної місії до Судану Бріджит Джонс знову самотня. Вона – мати-одиначка 9-річного Біллі та 4-річної Мейбл, яка застрягла в емоційному коловороті виховання дітей. Сім'я її підштовхує до розбудови нового життя. Бріджит встановлює додаток для знайомств, де знайомиться із мрійливим та енергійним юнаком. Чи вдасться Джонс балансувати між роботою, родиною і коханням?

В український прокат стрічка вийде до Дня всіх закоханих 13 лютого.

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