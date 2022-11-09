У вельветовому костюмі та колготках: Сару Джесіку Паркер сфотографували на зніманнях серіалу

Чи з'явиться цей образ в одному з епізодів серіалу наразі невідомо.

Зірка "Сексу і міста" акторка Сара Джесіка Паркер потрапила під приціл папараці на вулиці Нью-Йорка. Знаменитість сфотографували між зніманнями серіалу "І просто так…".

На Сарі Джессіці було осіннє і досить незвичайне вбрання, в якому вона поєднала вельветовий костюм сірого кольору, що складається з приталеного жилета і штанів капрі. Образ акторки доповнили сірі візерунчасті колготки, картате пальто у візерунок гленчек і чорні туфлі з бантами.

У вухах у неї були великі сережки-перлини, а на шиї масивна прикраса. Також Паркер тримала велику сумку-шопер.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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