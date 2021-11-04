У вельветовому костюмі-трійці: стильний Раян Рейнольдс на прем'єрі Netflix

Раян Рейнольдс знову з'явився у темно-червоному, але цього разу це не образ Дедпула, а елегантний вельветовий костюм-трійка, який він одягнув на червону доріжку в Лос-Анджелесі.

Актор відвідав прем'єрний показ комедійного фільму Netflix "Червоне повідомлення", в якому зіграв головну роль разом із Галь Гадот та Двейном Джонсоном. Стильний образ Рейнольдса доповнила чорна сорочка, краватка винного кольору та замшеві черевики.

Райан Рейнольдс / Associated Press

На заході актор позував разом із колегами по картині, які теж одягнулися в одному стилі – на Галь Гадот була червона сукня у лелытки від бренду Loewe, а на Двейні Джонсоні оксамитовий фіолетовий костюм та біла сорочка.

Райан Рейнольдс, Галь Гадот, Дуейн Джонсон / Associated Press

Фільм "Червоне повідомлення" розповість про агента Інтерполу, який намагається вистежити і спіймати злодія творів мистецтва.

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