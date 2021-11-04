У вельветовому костюмі-трійці: стильний Раян Рейнольдс на прем'єрі Netflix

Раян Рейнольдс знову з'явився у темно-червоному, але цього разу це не образ Дедпула, а елегантний вельветовий костюм-трійка, який він одягнув на червону доріжку в Лос-Анджелесі.
Актор відвідав прем'єрний показ комедійного фільму Netflix "Червоне повідомлення", в якому зіграв головну роль разом із Галь Гадот та Двейном Джонсоном. Стильний образ Рейнольдса доповнила чорна сорочка, краватка винного кольору та замшеві черевики.
На заході актор позував разом із колегами по картині, які теж одягнулися в одному стилі – на Галь Гадот була червона сукня у лелытки від бренду Loewe, а на Двейні Джонсоні оксамитовий фіолетовий костюм та біла сорочка.
Фільм "Червоне повідомлення" розповість про агента Інтерполу, який намагається вистежити і спіймати злодія творів мистецтва.
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