У вельветовому вбранні: 19-річна дочка Кейт Мосс на модній вечірці

У вельветовому вбранні: 19-річна дочка Кейт Мосс на модній вечірці

Юна модель стала гостею вечірки, присвяченої відкриттю Тижня моди.

Дочка супермоделі 90-х Кейт Мосс – 19-річна Ліла Мосс – веде активне світське життя і часто з'являється на модних заходах та показах. Вчора дівчина стала гостею вечірки, присвяченої початку Тижня моди в Лондоні.

Ліла одягла темно-синій вельветовий костюм із червоними великими ґудзиками, що складався з жилета та штанів із заниженою талією. Доповнили цей образ невелика чорна сумка, масивні чорні черевики та лаконічний сріблястий ланцюжок на шиї.

Ліла Мосс / Getty Images

Також цю вечірку відвідала і Ірина Шейк. Зірка одягла лаконічну вечірню сукню з цікавими деталями у вигляді рюші та кількох вирізів збоку.

Ірина Шейк / Getty Images

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