У великих сережках і з помадою на губах: Кім Кардашян показала, який вигляд мала в 11 років

Кім Кардашян / © Associated Press

45-річна учасниця реаліті-шоу, бізнесвумен, інфлуенсерка й акторка — Кім Кардашян — опублікувала у своєму Instagram кілька архівних фото, зроблених, судячи з підпису, 1991 року, тоді майбутній зірці було 11 років. Вона була зазнімкована в Кабо-Сан-Лукасі, місті в Мексиці.

На фото Кім позувала в атласній спідниці, білій футболці та з великими золотими сережками у вухах. На губах дівчинки була бузкова помада.

Кім Кардашян у 1991-му / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян у 1991-му / © Instagram Кім Кардашян

Наразі Кім уже мама чотирьох дітей, яких вона народила у шлюбі з Кан’є Вестом, з яким розлучилася в березні 2022-го. Діти здебільшого живуть із Кім, хоча у них із колишнім чоловіком спільна опіка. 15 січня виповнилося 8 років їхній наймолодшій донечці Чикаго, яку народила парі сурогатна матір. Фото з донькою, яка дуже на неї схожа, Кім поділилася в Мережі.

