У велюровій сукні та в обіймах коханого: Кейт Гадсон на прем'єрі серіалу в Лос-Анджелесі

Акторка Кейт Гадсон та її партнер Денні Фуджикава відвідали лос-анджелеську прем'єру оригінального серіалу "Покерфейс", створеного для стримінгового сервісу Peacock у театрі Легіон.

43-річна Кейт одягла велюрову сукню з високою горловиною та вирізами з боків та розрізом знизу від бренду ALC поєднуючи її з високими бежевими чоботями на підборах.

Кейт Гадсон і Денні Фуджикава / Фото: Getty Images

Гадсон зібрала волосся в пучок, зробила вечірній макіяж, акцентуючи увагу на очах і одягла великі сережки-кільця у вуха.

Коханий Кейт Денні Фуджикава був одягнений у блейзер з візерунком, білу футболку під низом, чорні штани та взутий у коричневі шкіряні туфлі.

Кейт Гадсон / Фото: Getty Images

Пара заручена з осені 2021 року, але не відомо, чи планують вони найближчим часом одружитися. У них є спільна дочка Рані, яку Кейт народила у жовтні 2018 року.

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