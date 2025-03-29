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- Шоу-бізнес
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У веселій блузі з рюшею: модель Джіджі Хадід сфотографували папараці
Захід, який вона відвідала, був благодійним. За словами організаторів, 100% виручки піде на підтримку постраждалих від нещодавніх пожеж у Лос-Анджелесі.
Видання Vogue провело шопінг-захід в універмазі Roll & Hill у Нью-Йорку — Vintage Market, де було виставлено на продаж вінтажні речі від різних брендів. Однією з гостей заходу стала відома модель Джіджі Хадід.
Дівчину помітили, коли вона у супроводі охорони виходила з будівлі універмагу та прямувала до свого автомобіля. Того дня Хадід одягла стильні світлі джинси, які підвернула знизу, а також веселу блузку у жовтий горох і з рюшею. Образ моделі доповнили білі шкарпетки, коричневі лофери, масивні сережки у вухах та макіяж із укладанням.
Як минув захід Vogue показали на своїй сторінці в Instagram, де модель проводила екстуксію глядачам.