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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
198
Час на прочитання
1 хв

У веселій блузі з рюшею: модель Джіджі Хадід сфотографували папараці

Захід, який вона відвідала, був благодійним. За словами організаторів, 100% виручки піде на підтримку постраждалих від нещодавніх пожеж у Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джіджі Хадід

Джіджі Хадід / © Getty Images

Видання Vogue провело шопінг-захід в універмазі Roll & Hill у Нью-Йорку — Vintage Market, де було виставлено на продаж вінтажні речі від різних брендів. Однією з гостей заходу стала відома модель Джіджі Хадід.

Дівчину помітили, коли вона у супроводі охорони виходила з будівлі універмагу та прямувала до свого автомобіля. Того дня Хадід одягла стильні світлі джинси, які підвернула знизу, а також веселу блузку у жовтий горох і з рюшею. Образ моделі доповнили білі шкарпетки, коричневі лофери, масивні сережки у вухах та макіяж із укладанням.

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Як минув захід Vogue показали на своїй сторінці в Instagram, де модель проводила екстуксію глядачам.

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
198
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