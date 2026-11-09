У весільній сукні з майбутнього: Аня Тейлор-Джой прийшла на захід у вбранні 1997 року

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

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Аня Тейлор-Джой відвідала галавечір LACMA Art+Film Gala 2026, який відбувся у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес.

На заході зірка постала у незвичайному вінтажному вбранні Pierre Cardin Haute Couture з колекції 1997 року, яке нагадувало футуристичну весільну сукню.

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На ній була довга сукня-комбінація сріблясто-перлинного відтінку на тонких бретельках. Вбрання мало напівпрозоре покриття з ніжним квітковим візерунком, оздобленим блискучими кристалами.

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Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Головною родзинкою її образу стала величезна скульптурна накидка з напівпрозорої тканини з металевим блиском. Вона складалася з численних хвилястих воланів, які обрамляли плечі і руки акторки, а потім каскадом спадали до самої підлоги. Завдяки такому незвичайному дизайну вбрання нагадувало гігантську квітку з розкритими пелюстками.

Накидка мала прозорі рукави, крізь які акторка просунула руки, тому конструкція не лише виконувала декоративну функцію, а й була частиною самого вбрання.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Цікаво, що цей образ П’єр Карден створив ще 1997 року як своє бачення весільної моди майбутнього. Дизайнер поєднав класичну сукню-комбінацію, популярну у 90-х, із фантазійними об’ємними елементами, які надавали їй футуристичного вигляду.

У 2019 році вбрання також експонували в Бруклінському музеї на виставці Pierre Cardin: Future Fashion, присвяченій новаторським роботам модельєра.

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Лук Тейлор-Джой доповнила коштовностями Tiffany & Co. — розкішним діамантовим кольє Schlumberger Stars and Moons і сережками-цвяшками з діамантами. Взута вона була у сріблясті босоніжки на платформі і підборах.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Акторка гладенько зачесала волосся назад і зібрала в елегантний пучок. Макіяж вона зробила з акцентом на очах з мерехтливими тінями і нюдовою помадою.

Нагадаємо, 15-й щорічний галавечір LACMA Art+Film Gala був присвячений вшануванню художниці Вії Целміньш та режисера Дені Вільньова. Співголовами заходу стали Леонардо Ді Капріо та Єва Чоу. Кошти, зібрані під час вечора, спрямовують на підтримку кінопрограм, виставок та освітніх ініціатив музею.

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