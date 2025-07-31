Джой Сандей / © Associated Press

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У Лондоні відбулася прем’єру другого сезону популярного телесеріалу «Венздей». На заході була присутня акторська команда, серед яких — Джой Сандей.

Джой Сандей / © Associated Press

Акторка обрала для своєї появи яскравий монохромний аутфіт. На ній було червоне вбрання із колекції осінь-зима 2025-26 бренду McQueen, яке складалося із вʼязаної короткої сукні, що нагадувала светр, і мереживних колготок.

Джой Сандей / © Associated Press

Лук Джон доповнила крислатим капелюхом і червоними мереживними ботильйонами на шпильках. Вона зробила макіяж із чорними стрілками і темною помадою на губах, довгий гострий манікюр бордового відтінку, прикрасила вуха діамантовими сережками, а руки — каблучками.

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Джой Сандей / © Associated Press

Сандей позувала на івенті зі своїми колегами — Дженною Ортегою, яка продемонструвала сміливий лук у «голій» сукні кольору вершкового масла і з пітоновим принтом, і Еммою Маєрс, яка обрала малинову мереживну мінісукню.

Джой Сандей, Дженна Ортега та Емма Маєрс / © Associated Press

Нагадаємо, серіал «Венздей 2» вийде на Netflix у двох частинах: перша — 6 серпня, друга — 3 вересня 2025 року.

Сюжет:

Події серіалу розгортаються навколо Венздей Аддамс, яка повертається до Академії Nevermore. На неї чекає новий директор (Стів Бушемі) і нова група шанувальників, одержимих нею. У новому сезоні також обіцяють розкрити сімейні таємниці Аддамсів.

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