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- Шоу-бізнес
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У в’язаній сукні з розрізом: Блейк Лайвлі відвідала світський захід у Нью-Йорку
Акторка Блейк Лайвлі просто сяяла, коли вийшла на публіку у Нью-Йорку. Вона відвідала 18-ту щорічну вечерю Tribeca Artists Dinner, організовану Модним домом Chanel у The Odeon.
Блейк була одягнена в речі від Chanel, зокрема вона поєднала білу сукню міді на бретельках, яка виконана у складних візерунках, а також прикрашена білими намистинами та розрізом.
Сукню вона доповнила жакетом з деніму з білими манжетами, який просто накинула на плечі.
Особливу увагу привернула сумка зірки серіалу «Пліткарка», оскільки на плечі у неї висів аксесуар у вигляді жука-скарабея. Ця сумка була представлена Chanel у колекції 2019 року.
Також Блейк мала мікс прикрас, адже на ній були прикраси від Chanel та її улюбленого бренду Lorraine Schwartz. А ось щодо взуття, то вона залишилася вірною улюбленому бренду теж, але вже Christian Louboutin. Її босоніжки на підборах прикрашали намистинки та стрази.
Завітала вона на захід зі своєю племінницею Кейт Джонсон. Дівчина теж була в Chanel і розпустила розкішне волосся, як і її тітка-суперзірка.
Ця поява акторки на заході сталася після того, як стало відомо, що суддя Нью-Йорка відхилив позов Джастіна Бальдоні про наклеп на суму 400 млн дол. проти Блейк. Конфлікт акторів виник на знімальному майданчику фільму «Покинь, якщо кохаєш», у якому вони разом зіграли.