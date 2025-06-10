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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
249
Час на прочитання
1 хв

У в’язаній сукні з розрізом: Блейк Лайвлі відвідала світський захід у Нью-Йорку

Акторка Блейк Лайвлі просто сяяла, коли вийшла на публіку у Нью-Йорку. Вона відвідала 18-ту щорічну вечерю Tribeca Artists Dinner, організовану Модним домом Chanel у The Odeon.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Блейк Лайвлі

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк була одягнена в речі від Chanel, зокрема вона поєднала білу сукню міді на бретельках, яка виконана у складних візерунках, а також прикрашена білими намистинами та розрізом.

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Сукню вона доповнила жакетом з деніму з білими манжетами, який просто накинула на плечі.

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Особливу увагу привернула сумка зірки серіалу «Пліткарка», оскільки на плечі у неї висів аксесуар у вигляді жука-скарабея. Ця сумка була представлена Chanel у колекції 2019 року.

Також Блейк мала мікс прикрас, адже на ній були прикраси від Chanel та її улюбленого бренду Lorraine Schwartz. А ось щодо взуття, то вона залишилася вірною улюбленому бренду теж, але вже Christian Louboutin. Її босоніжки на підборах прикрашали намистинки та стрази.

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Завітала вона на захід зі своєю племінницею Кейт Джонсон. Дівчина теж була в Chanel і розпустила розкішне волосся, як і її тітка-суперзірка.

Блейк Лайвлі та її племінниця / © Associated Press

Блейк Лайвлі та її племінниця / © Associated Press

Ця поява акторки на заході сталася після того, як стало відомо, що суддя Нью-Йорка відхилив позов Джастіна Бальдоні про наклеп на суму 400 млн дол. проти Блейк. Конфлікт акторів виник на знімальному майданчику фільму «Покинь, якщо кохаєш», у якому вони разом зіграли.

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
249
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