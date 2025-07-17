У в’язаному бікіні та топлес: Алессандра Амбросіо показала фото з відпочинку на Ібіці

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

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44-річна бразильська топмодель та «янгол» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо — полетіла на відпочинок до Іспанії, на острів Ібіца, який славиться своїми вечірками та дискотеками та дуже популярний серед зірок. Звідти вона показала фото, на яких зазнімкована в купальниках.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Модель позувала в червоному в’язаному бікіні, строкатих штанах та солом’яному капелюсі.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

На деяких фото вона засмагала біля басейну топлес.

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Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Компанію на відпочинку Алессандре склав її бойфренд — Бак Палмер, австралійський дизайнер чоловічих прикрас та аксесуарів. Відносини з ним модель не приховує, а навпаки, вони часто виходять разом у світ і потрапляють до об’єктивів папараці.

Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Раніше, нагадаємо, модель Алессандра Амбросіо стала гостею гала-вечора «Жінки в кіно» Фонду кіномистецтва Червоного моря, який відбувся в готелі Hotel du Cap-Eden-Roc. Захід проводився в рамках 78-го Каннського кінофестивалю. Модель з'явилася на заході в розкішній довгій чорній сукні від відомого бренду Zuhair Murad.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо та Річард Лі / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images © Associated Press © Associated Press