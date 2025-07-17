- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 1080
- Час на прочитання
- 1 хв
У в’язаному бікіні та топлес: Алессандра Амбросіо показала фото з відпочинку на Ібіці
Середина літа — пік відпусток селебріті. У своїх соцмережах вони публікують яскраві фото з відпочинку. І моделі — не виняток.
44-річна бразильська топмодель та «янгол» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо — полетіла на відпочинок до Іспанії, на острів Ібіца, який славиться своїми вечірками та дискотеками та дуже популярний серед зірок. Звідти вона показала фото, на яких зазнімкована в купальниках.
Модель позувала в червоному в’язаному бікіні, строкатих штанах та солом’яному капелюсі.
На деяких фото вона засмагала біля басейну топлес.
Компанію на відпочинку Алессандре склав її бойфренд — Бак Палмер, австралійський дизайнер чоловічих прикрас та аксесуарів. Відносини з ним модель не приховує, а навпаки, вони часто виходять разом у світ і потрапляють до об’єктивів папараці.
Раніше, нагадаємо, модель Алессандра Амбросіо стала гостею гала-вечора «Жінки в кіно» Фонду кіномистецтва Червоного моря, який відбувся в готелі Hotel du Cap-Eden-Roc. Захід проводився в рамках 78-го Каннського кінофестивалю. Модель з'явилася на заході в розкішній довгій чорній сукні від відомого бренду Zuhair Murad.