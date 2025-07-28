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У в'язаному ліфі з 3D-квітами: нідерландська модель похизувалася романтичним пляжним луком
Лаура Селія відпочиває у місті Амальфі, що неподалік Неаполя.
Нідерландська модель Лаура Селія поділилася з фоловерами в Instagram новими світлинами з відпочинку в Італії.
Красуня насолоджувалася морською прогулянкою на яхті. Для цього вона обрала романтичний пляжний аутфіт. На ній був молочний в’язаний ліф із в’язаними 3D-квітами і така сама спідниця з квітами.
У Лаури було об’ємне укладання з локонами і макіяж із чорними стрілками.
Селія робила селфі і фотографувалася на тлі красивих краєвидів.
Нагадаємо, раніше Лаура Селія у блакитному бікіні похизувалася накачаним пресом.