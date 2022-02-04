У Victoria's Secret поповнення: до команди приєдналася темношкіра модель-трансгендерка

У команді бренду білизни Victoria's Secret з'явилася нова модель.

Влітку 2021-го білизняний бренд відмовився від "ангелів", які були візитівкою Victoria's Secret. Протягом багатьох років бренд звинувачували у надмірному еротизмі, расовій обмеженості, фотошопі тіл моделей та їхній надмірній худорлявості. Адже насправді носять їхню білизну не супермоделі з обкладинки, а звичайні жінки. Тому Victoria's Secret вирішили переглянути свою концепцію та відмовитися від "ангелів" на користь жінок, відомих своїми досягненнями, а не гарною фігурою.

Днями стало відомо, що новою такою моделлю бренду стала темношкіра модель-трансгендерка, блогерка Еміра Діспейн. Дівчина повідомила новину у своєму Instagram, написавши:

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"Для мене велика честь стати першою темношкірою трансдівчиною, яка працює з @victoriassecret ❤️ У дитинстві я тільки й мріяла стати частиною Victoria's Secret", — написала Еміра.

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Для бренду Victoria's Secret це вже друга співпраця із трансгендерною моделлю. Раніше 2019 року Victoria's Secret підписав контракт із Валентиною Сампайо. До цього керівництво марки було проти таких нововведень.

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