У відомої співачки репнула сукня на модному показі: фото "потерпілого" вбрання

27-річна співачка Чаппелл Рон, під хіти якої Pink Pony Club та Good Luck, Babe! танцює весь світ, стала зіркою Тижня моди в Парижі. Дівчина відвідала серію показів, де привертала увагу своїми ефектними образами та артмакіяжами.

Однак один із виходів обернувся для неї не найкращим чином. Під час показу Ludovic de Saint Sernin осінь-зима 2025–2026 у межах Паризького тижня вона позувала фотографам у сукні винного кольору на одне плече.

Чаппелл Рон / Фото: Getty Images

Вбрання було настільки тісним, що репнуло на сідницях у співачки. Знімок вона опублікувала в Instagram.

Чаппелл Рон / Фото: Chappell Roan

Можливо, саме з цієї причини співачка одягла дублянку, яка прикривала її сідниці.

Чаппелл Рон / Фото: Associated Press

Але якщо ви думаєте, що такі випадки рідкість – це не так. Під час церемонії "Оскар" у акторки Емми Стоун репнула сукня, така ж ситуація трапилася з моделлю Кріссі Тейген, у якої сукня репнула на спині просто на світському заході.

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