У відтінках бірюзи та клітинці: Сара Джессіка Паркер у яскравому вбранні пройшлася вулицями Нью-Йорка

Знімання серіалу "І просто так..." все ще продовжуються, оскільки головну зірку цього шоу — Сару Джессіку Паркер — знову помітили за роботою на вулиці у Нью-Йорку. Своїм незвичайним вбранням вона нагадала нам усім, що її героїня у цьому шоу любить бути яскравою та виділятися з натовпу.

Цього разу для Керрі Бредшоу костюмери підібрали об'ємний светр великої в'язки, який був виконаний у яскравому бірюзовому кольорі, а на манжетах його прикрашали кристали. Носила вона свій светр із щільними колготками, які ідеально поєднувалися з ним за кольором, а також довгою картатою спідницею з асиметричним подолом.

Це вбрання вона носила також з бежевими туфлями на підборах та сумкою-шоппером. Волосся актриси було зібрано в низький хвіст.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Схоже, що в новому сезоні серіалу Паркер вирішила бути дуже яскравою та оригінальною, адже раніше вона також не раз з'являлася у луках рожевого кольору. Якось папараці заскочили її в сукні-пальті з білими ґудзиками та довгими рукавами.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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