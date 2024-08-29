У відтінках фіолетового: яскрава Сара Джессіка Паркер на зніманнях серіалу "І просто так..."

Під час знімань серіалу "І просто так…", які зараз повним ходом тривають у Нью-Йорку, головну зірку шоу — Сару Джесіку Паркер — помітили папараці. Вона знімалася в новому епізоді серіалу просто на вулиці.

Сара Джессіка Паркер із колежанками / Фото: Getty Images

Ймовірно, за сюжетом, героїня Керрі Бредшоу пішла на обід зі своїми подругами, оскільки в кадр також потрапили: Синтія Ніксон, Крістін Девіс, Ніколь Арі Паркер та Саріта Чоудхурі. Вони всі сиділи за столом у ресторані і балакали.

Паркер у цій сцені з'явиться у вбранні фіолетового відтінку, адже на ній буде яскрава спідниця міді і напівпрозора блуза з довгими рукавами. Вбрання акторки було від Chanel.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Також увагу привертало взуття зірки, адже її босоніжки від Rene Caovilla були не просто оригінальними, а й дуже яскравими та усипаними стразами.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Також стрімінг Max вже поділилися невеликим тизером серіалу, але будь-які подробиці сюжету та дату релізу поки що тримають у секреті.

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