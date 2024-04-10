У відтінках коричневого: модель Емілі Ратаковскі сфотографували на прогулянці

Відома модель вийшла на щоденну прогулянку та блиснула животом.
Американську модель Емілі Ратаковскі сфотографували папараці під час прогулянки Нью-Йорком.
Оскільки на вулиці була тепла сонячна погода, зірка одягла куртку ніжно-кремового відтінку з блискавкою та коричневі широкі штани зі швами. Також на моделі був чорний кроптоп із довгими рукавами.
Доповнили її лук чорне взуття на підборах і сумка від Loewe із трендовим золотим ланцюжком. На очах у Ратаковські були чорні сонцезахисні окуляри Luv Lou. Волосся вона розпустила та зробила легкий макіяж.
Луки в такій колірній гамі Емілі вибирає досить часто, мабуть, коричневий – один із її улюблених кольорів.
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