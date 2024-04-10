Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У відтінках коричневого: модель Емілі Ратаковскі сфотографували на прогулянці

У відтінках коричневого: модель Емілі Ратаковскі сфотографували на прогулянці

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Відома модель вийшла на щоденну прогулянку та блиснула животом.

Американську модель Емілі Ратаковскі сфотографували папараці під час прогулянки Нью-Йорком.

Оскільки на вулиці була тепла сонячна погода, зірка одягла куртку ніжно-кремового відтінку з блискавкою та коричневі широкі штани зі швами. Також на моделі був чорний кроптоп із довгими рукавами.

Доповнили її лук чорне взуття на підборах і сумка від Loewe із трендовим золотим ланцюжком. На очах у Ратаковські були чорні сонцезахисні окуляри Luv Lou. Волосся вона розпустила та зробила легкий макіяж.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Луки в такій колірній гамі Емілі вибирає досить часто, мабуть, коричневий – один із її улюблених кольорів.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images
Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images
Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Читайте також:

Чи примиряться Принци на фоні хвороби Кейт Міддлтон?

Чи примиряться Принци на фоні хвороби Кейт Міддлтон?

Повʼязані теми:

Наступна публікація