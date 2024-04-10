У відтінках коричневого: модель Емілі Ратаковскі сфотографували на прогулянці

Американську модель Емілі Ратаковскі сфотографували папараці під час прогулянки Нью-Йорком.

Оскільки на вулиці була тепла сонячна погода, зірка одягла куртку ніжно-кремового відтінку з блискавкою та коричневі широкі штани зі швами. Також на моделі був чорний кроптоп із довгими рукавами.

Доповнили її лук чорне взуття на підборах і сумка від Loewe із трендовим золотим ланцюжком. На очах у Ратаковські були чорні сонцезахисні окуляри Luv Lou. Волосся вона розпустила та зробила легкий макіяж.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Луки в такій колірній гамі Емілі вибирає досить часто, мабуть, коричневий – один із її улюблених кольорів.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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