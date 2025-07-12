- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 230
- Час на прочитання
- 1 хв
У відтінках кольору гакі і з особливим браслетом на руці: Меланія Трамп відвідала з чоловіком Техас
Перша леді супроводжувала чоловіка під час поїздки.
Президент США Дональд Трамп та його дружина перша леді Меланія Трамп відвідали 11 липня Техас, де від 4 до 5 липня сталася повінь, внаслідок якої зруйновано будинки, загинула щонайменше 121 особа, ще 160 вважаються зниклими безвісти.
Під час зустрічі Трампи поспілкувалися із рятувальниками, які показали їм наслідки стихії. Також пара взяла участь у пресконференції, де особливу увагу привернула прикраса на руці першої леді. Окрім обручки, на руці у Меланії Трамп також був браслет з шармами, який, за її словами, подарував їй на честь дівчаток, які загинули під час повені в Camp Mystic — літньому таборі для дівчаток, який сильно постраждав через повінь.
Що стосується решти аутфіту Меланії для цієї зустрічі, то вона одягла просте вбрання у відтінках гакі. Перша леді носила однотонну футболку, прямі штани з деніму та куртку-парку.
Від сонця Меланія сховалася за чорною кепкою, а щоб було зручно пересуватися та комфортно летіти у літаку взула Converse.