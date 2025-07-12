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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
230
Час на прочитання
1 хв

У відтінках кольору гакі і з особливим браслетом на руці: Меланія Трамп відвідала з чоловіком Техас

Перша леді супроводжувала чоловіка під час поїздки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Меланія Трамп

Меланія Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп та його дружина перша леді Меланія Трамп відвідали 11 липня Техас, де від 4 до 5 липня сталася повінь, внаслідок якої зруйновано будинки, загинула щонайменше 121 особа, ще 160 вважаються зниклими безвісти.

Меланія Трамп і Дональд Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп і Дональд Трамп / © Associated Press

Під час зустрічі Трампи поспілкувалися із рятувальниками, які показали їм наслідки стихії. Також пара взяла участь у пресконференції, де особливу увагу привернула прикраса на руці першої леді. Окрім обручки, на руці у Меланії Трамп також був браслет з шармами, який, за її словами, подарував їй на честь дівчаток, які загинули під час повені в Camp Mystic — літньому таборі для дівчаток, який сильно постраждав через повінь.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Що стосується решти аутфіту Меланії для цієї зустрічі, то вона одягла просте вбрання у відтінках гакі. Перша леді носила однотонну футболку, прямі штани з деніму та куртку-парку.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Від сонця Меланія сховалася за чорною кепкою, а щоб було зручно пересуватися та комфортно летіти у літаку взула Converse.

Меланія Трамп і Дональд Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп і Дональд Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Принц Гарри и Мелания Трамп / © Getty Images

Принц Гарри и Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп и Дональд Трамп / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Getty Images

Меланія і Дональд Трампи / © Getty Images

Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
230
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