У відтінку рожевого золота: гламурна Джесіка Честейн вийшла на червону доріжку Берлінського кінофестивалю

Оскароносна зірка Джесіка Честейн завітала на прем'єри фільму "Сни" (Dreams), в якому зіграла головну роль. На червону доріжку акторка вийшла в гламурній довгій сукні-бюстьє від бренду Gucci, яку для неї створили на індивідуальне замовлення. Це було вбрання повністю розшите лелітками, а також у кількох місцях прикрашене прозорими мереживними вставками.

Джессіка носила сукню у поєднанні з рожевою накидкою, виконаною з клаптиків тонкого шифону, а також прикрасами від Damiani та туфлями на підборах. Волосся акторки стилісти уклали в гладку пряму зачіску з проділом, а також на її обличчі був насичений блискучий макіяж.

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Перед виходом на червону доріжку Честейн з'явилася на фотоколлі, присвяченому цій картині. На акторці було елегантне вбрання теж від Gucci, в якому вона та її команда стилістів поєднали красиву салатову блузу та чорні штани, а ось у руці Джесіка тримала сумку Gucci Jackie 1961 із застібкою-карабіном, яку просто обожнювала колись колишня перша леді Америки Жаклін Кеннеді.

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

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