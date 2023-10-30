У відвертих міні: зірка реаліті показала сексуальні образи, у яких вона з подругами повеселилися на геловінській вечірці

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – показала в Instagram сексуальні образи, в яких вона з подругами повеселилася на геловінській вечірці.

Емма обрала відвертий лук нареченої. На ній було мереживне боді зі спокусливим декольте, мініспідниця у сіточку з підв'язками, панчохи і високі рукавиці у сіточку. Взула вона мюлі з пір'ям, прикрасила голову фатою з бантом і взяла у руки букет нареченої.

Акторка Крішелл Стаус була одягнена у червону мінісукню з корсетом і асиметричною спідницею, яку вона скомбінувала з чорними лакованими босоніжками. У руці вона тримала великий ніж, а на шиї у неї був намальований кровавий поріз.

Зірка реалітішоу Selling Sunset – Челсі Лазкані – віддала перевагу найпровокаційнішому аутфіту. Вона поєднала чорний шкіряний топ-корсет із конусами на грудях із чорними трусами з мереживом та чорними панчохами з бантиками. Взула Челзі прозорі стрипи. На шиї у неї був нашийник, а на руці – кайданки. Довгий червоний манікюр завершив лук Лазкані.

Нагадаємо, Емма Ернан у бікіні винного кольору на зав'язках продемонструвала стрункі ноги.

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