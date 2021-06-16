У відвертій футболці і з ланцюжком на талії: Гайді Клум засвітила груди в підтримку збірної Німеччини

Модель подивилася футбольний матч по телевізору.

Німецька супермодель і ведуча Гайді Клум вирішила підтримати збірну Німеччини на "Євро-2020". Вона з чоловіком Томом Каулітцем і друзями подивилася матч Франція — Німеччина, в якому перша здобула перемогу з рахунком 1:0.

Гайді Клум з чоловіком / Instagram Гайді Клум

Клум одягла футболку національної збірної, яку обрізала прямо під грудьми, і чорні плавки від бікіні. А свою талію модель підкреслила золотим ланцюжком.

Гайді Клум / Instagram Гайді Клум

"Удачі сьогодні, Німеччино", — написала Гайді під фото.

А сам матч німкеня дивилася в мінішортах, з бюстгальтером під футболкою і в шльопанцях на високій платформі. З друзями вони їли піцу і пили пиво, що зірка показала в сторіз.

Гайді Клум / Instagram Гайді Клум

Гайді Клум / Instagram Гайді Клум

Нагадаємо, 48-річна Гайді Клум позувала в червоному бікіні, що красиво підкреслювало форми моделі, біля басейну.

Гайді Клум / Instagram Гайді Клум

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