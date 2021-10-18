У відвертій мінісукні: британська телезірка похизувалася пишним бюстом і стрункими ногами

Глоя Феррі у вбранні зі шнурівкою в зоні декольте спокусливо позувала на камеру.
Зірка реаліті шоу "Джорді Шор" і телеведуча — Глоя Феррі — опублікувала в Instagram знімки, на яких вона продемонструвала відвертий образ.
Дівчина постала в оливковій мінісукні зі шнурівкою в зоні декольте, крізь яку вона похизувалася своїм пишним сексуальним бюстом.
Глоя також продемонструвала стрункі засмаглі ноги.
Аутфіт Феррі доповнила укладанням з локонами, насиченим вечірнім макіяжем і сережками-кільцями. Позувала вона на гламурному рожевому кріслі.
"Ходімо з цього світу зі мною на мою планету", — підписала світлини Глоя.
Раніше красуня блиснула сосками у прозорій спідній білизні з квітковими аплікаціями.
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