У відвертій мінісукні: британська телезірка похизувалася пишним бюстом і стрункими ногами

Глоя Феррі у вбранні зі шнурівкою в зоні декольте спокусливо позувала на камеру.

Зірка реаліті шоу "Джорді Шор" і телеведуча — Глоя Феррі — опублікувала в Instagram знімки, на яких вона продемонструвала відвертий образ.

Дівчина постала в оливковій мінісукні зі шнурівкою в зоні декольте, крізь яку вона похизувалася своїм пишним сексуальним бюстом.

Хлоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Глоя також продемонструвала стрункі засмаглі ноги.

Аутфіт Феррі доповнила укладанням з локонами, насиченим вечірнім макіяжем і сережками-кільцями. Позувала вона на гламурному рожевому кріслі.

Хлоя Феррі / Instagram Глої Феррі

"Ходімо з цього світу зі мною на мою планету", — підписала світлини Глоя.

Раніше красуня блиснула сосками у прозорій спідній білизні з квітковими аплікаціями.

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Відверті образи Глої Феррі (45 фото)

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