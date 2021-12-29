У відвертій мінісукні та з ортезом на нозі: Елізабет Герлі схвилювала шанувальників

56-річна акторка зізналася, що отримала травму ноги.
Елізабет Герлі показала фоловерам в Instagram ефектний образ, у якому вона відсвяткувала Різдво.
Для цього свята акторка обрала відверту блискучу рожеву мінісукню з напівоголеною спиною від Versace. Вбрання мало сексуальне декольте та розріз, який оголював стегно.
Ліз зробила собі вечірній макіяж, укладання з локонами, одягла на голову обідок із дощиком і прикрасила вуха сережками-кільцями.
Її образ був би ідеальним, якби не ортез на нозі. Герлі повідомила шанувальникам, що травмувала кісточку.
Це схвилювало шанувальників акторки. Вони побажали їй якнайшвидшого одужання.
Читайте також: