У відвертій мінісукні та з ортезом на нозі: Елізабет Герлі схвилювала шанувальників

У відвертій мінісукні та з ортезом на нозі: Елізабет Герлі схвилювала шанувальників

56-річна акторка зізналася, що отримала травму ноги.

Елізабет Герлі показала фоловерам в Instagram ефектний образ, у якому вона відсвяткувала Різдво.

Для цього свята акторка обрала відверту блискучу рожеву мінісукню з напівоголеною спиною від Versace. Вбрання мало сексуальне декольте та розріз, який оголював стегно.

Елізабет Герлі / Instagram Елізабет Герлі

Ліз зробила собі вечірній макіяж, укладання з локонами, одягла на голову обідок із дощиком і прикрасила вуха сережками-кільцями.

Її образ був би ідеальним, якби не ортез на нозі. Герлі повідомила шанувальникам, що травмувала кісточку.

Елізабет Герлі / Instagram Елізабет Герлі

Це схвилювало шанувальників акторки. Вони побажали їй якнайшвидшого одужання.

Читайте також: