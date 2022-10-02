У відвертій сукні, артмасці і з кігтями: співачка Doja Cat у дивному образі з'явилася на показі в Парижі

Співачка Doja Cat любить епатувати публіку своїми аутфітами. Вона обожнює бути в центрі уваги подій. Чергова поява реперки не залишила її без уваги.

Doja Cat відвідала фешншоу бренду Monot, яке відбулося в межах Паризького тижня моди. Перед фотографами вона постала в епатажному і трохи дивному луку.

На ній була обтисла чорна сукня від Monot, яка складася із спідниці міді і смужок на тулубі, одна з яких прикривала її груди. На руках зірки були намальовані чорні довгі рукавички, які переходили у довгі гострі кігті.

Doja Cat / Фото: Getty Images

Обличчя співачки було розмальоване артмаскою біло-блакитного кольору. У неї були нарощені довгі вії, а губи нафарбовані червоною помадою.

Волосся реперка розпустила і заколола передні пасма, вуха вона прикрасила довгими діамантовими сережками, а шию – діамантовим кольє.

Doja Cat / Фото: Getty Images

Doja Cat демонструвала перед об'єктовом фотокамер свій незвичайний образ і струнку сексуальну фігуру у спокусливому вбранні.

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