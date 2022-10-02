У відвертій сукні, артмасці і з кігтями: співачка Doja Cat у дивному образі з'явилася на показі в Парижі

26-річна реперка здивувала своїм виглядом на фешнівенті.
Співачка Doja Cat любить епатувати публіку своїми аутфітами. Вона обожнює бути в центрі уваги подій. Чергова поява реперки не залишила її без уваги.
Doja Cat відвідала фешншоу бренду Monot, яке відбулося в межах Паризького тижня моди. Перед фотографами вона постала в епатажному і трохи дивному луку.
На ній була обтисла чорна сукня від Monot, яка складася із спідниці міді і смужок на тулубі, одна з яких прикривала її груди. На руках зірки були намальовані чорні довгі рукавички, які переходили у довгі гострі кігті.
Обличчя співачки було розмальоване артмаскою біло-блакитного кольору. У неї були нарощені довгі вії, а губи нафарбовані червоною помадою.
Волосся реперка розпустила і заколола передні пасма, вуха вона прикрасила довгими діамантовими сережками, а шию – діамантовим кольє.
Doja Cat демонструвала перед об'єктовом фотокамер свій незвичайний образ і струнку сексуальну фігуру у спокусливому вбранні.
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